Mohammed Rassulof im Freiluftkino

Markenzeichen des Festivals sind die abendlichen Freiluftaufführungen auf der pittoresken Piazza Grande in der Altstadt von Locarno. Zwei der 15 hier zu sehenden Filme wurden mit starkem Engagement deutscher Produzenten gedreht: "Electric Child" des Schweizer Regisseurs Simon Jaquemet, ein Drama um die Folgen von KI auf das menschliche Leben, und "The Seed of the Sacred Fig" von dem wegen politischer Verfolgung aus seiner Heimat Iran nach Deutschland geflohenen Regisseur Mohammed Rassulof.