Filmtrophäen: Zoe Saldana gewinnt Golden Globe als Nebendarstellerin

Los Angeles - Die US-Schauspielerin Zoe Saldana hat den Golden Globe als beste Nebendarstellerin gewonnen. Die 46-Jährige überzeugte mit ihrer Rolle als Anwältin in dem Musical-Krimi "Emilia Pérez" von Regisseur Jacques Audiard. Mit ihr waren unter anderem Selena Gomez ("Emilia Pérez"), Ariana Grande ("Wicked"), Felicity Jones ("The Brutalist"), Margaret Qualley ("The Substance") und Isabella Rossellini für Edward Bergers "Konklave" nominiert.