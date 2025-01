In der Sparte "Bester Hauptdarsteller" treten Timothée Chalamet ("A Complete Unknown", Adrien Brody ("The Brutalist"), Daniel Craig ("Queer"), Ralph Fiennes ("Konklave") und Colman Domingo ("Sing Sing") an. Für die SAG-Trophäe als beste Hauptdarstellerin sind Demi Moore ("The Substance"), Cynthia Erivo ("Wicked"), Mikey Madison ("Anora"), Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez") und Pamela Anderson ("The Last Showgirl") im Rennen.

In den Nebendarsteller-Sparten sind unter anderem Kieran Culkin ("A Real Pain", Edward Norton ("A Complete Unknown"), Ariana Grande ("Wicked") und Zoe Saldaña ("Emilia Pérez") nominiert.