Filmwelt Chris Evans will Netflix-Thriller mit Emily Blunt drehen

Evans befinde sich in den Abschlussverhandlungen mit dem Streamingdienst, berichtete das Kinoportal "Deadline.com" am Dienstag. Regie führt der Brite David Yates, der bereits mehrere Harry-Potter-Filme und zuletzt "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" auf die Leinwand brachte. Der Drehstart ist dem Bericht zufolge für August geplant.

Der Film dreht sich um eine Frau (Blunt) ohne Schulabschluss, die sich und ihrer Tochter ein besseres Leben verschaffen will. Sie nimmt einen Job in einem kleinen Pharmabetrieb an und bringt das Unternehmen in Schwung. Bald verstrickt sie sich aber in kriminelle Geschäfte und gerät in Gefahr. Über die Rolle von Evans wurde zunächst nichts bekannt.