Filmwelt Florence Pugh und Andrew Garfield planen Film-Romanze

Die Firma StudioCanal bestätigte am Dienstag einen Bericht des Filmportals "Deadline.com", dass die britische Schauspielerin und ihr US-Kollege um die Hauptrollen in dem Liebesfilm "We Live In Time" verhandeln.

Als Regisseur ist der Ire John Crowley (53) an Bord. Er holte zuvor Saoirse Ronan für die melodramatische Romanze "Brooklyn – Eine Liebe zwischen zwei Welten" (2015) vor die Kamera. Mit Nicole Kidman drehte er die Literaturverfilmung "Der Distelfink" (2019).