Darin spielte sich die gerade 18-Jährige 1957 als böse und trotzige Prinzessin Tausendschön mit Schmollmündchen in die Herzen der Zuschauer. Entdeckt wurde sie mit 17 Jahren von Regisseur Kurt Maetzig ("Das Kaninchen bin ich"). Kurz darauf spielte sie in "Der Hauptmann von Köln" mit und danach schon eine Prinzessin - in der Märchenverfilmung "Das tapfere Schneiderlein".

Noch während ihres Studiums an der Filmhochschule Babelsberg stand sie mehrfach für die DEFA vor der Kamera. 1963 dann bekam sie "ihre Traumrolle", wie sie selbst einmal bekannte, an der Seite von Manfred Krug, als FDJ-Sekretärin in "Beschreibung eines Sommers".