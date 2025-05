Finale der Europa League Erster Titel nach 17 Jahren: Spurs beenden Leidenszeit

Der Londoner Fußball-Club gewann durch ein 1:0 (1:0) nach einer Abwehrschlacht im englischen Finale gegen Manchester United die Europa League und löste damit trotz Platz 17 in der Liga auch das Ticket für die nächste Champions League. Das spült mehr als 100 Millionen Euro in die Kassen des Clubs.

Auch Kane gratuliert

"Das ist ein unglaubliches Gefühl. Diese Fans verdienen einen Preis. In der zweiten Halbzeit musste Manchester kommen, wir haben das sehr gut verteidigt", sagte der frühere Wolfsburger Micky van de Ven bei RTL und Matchwinner Brennan Johnson meinte: "Das ist das, worum es geht. Das bedeutet so viel." Fand wohl auch Vereins-Ikone und Bayern-Stürmer Harry Kane, der via X mit einem weißen Herz-Emoji gratulierte.