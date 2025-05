Finale in Champions League Mbappé ist passé: Junges PSG will "Geschichte schreiben"

Rummenigge: Pariser "Club-DNA hat sich komplett verändert"

Nun aber soll die Durststrecke vorbei sein: Im Finale der Champions League am Samstag (21.00 Uhr/ZDF/DAZN) gegen Inter Mailand steht Paris vor dem Happy End einer mehr als eineinhalb Jahrzehnte dauernden Reise. Es ist bezeichnend, dass es just in der Saison so weit sein kann - der ersten nach der Ära Mbappé.