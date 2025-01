Klimawandel schreitet voran

Angesichts verheerender Feuer wie in Los Angeles und gewaltiger Überschwemmungen wie in der spanischen Region Valencia äußerte sich der Bafin-Chef auch zu Naturkatastrophen und ihren gewaltigen Kosten. Der Klimawandel schreite voran, "die physischen Risiken steigen weiter", sagte Branson. "Und sie werden sich in den Kreditportfolios der Banken oder in den Schadenssummen der Versicherer niederschlagen."