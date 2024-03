Finanzbranche: Erste Lebenszeichen auf dem Immobilienmarkt

"Auch wir blicken mit vorsichtigem Optimismus auf den Baufinanzierungsmarkt in diesem Jahr", sagt ein Sprecher der Schwäbisch Hall, Deutschlands größter Bausparkasse. "Die Talsohle in der Baufinanzierung dürfte durchschritten sein." So erwartet das Unternehmen, dass verhältnismäßig stabile Zinsen verbunden mit moderat sinkenden Immobilienpreisen und stark steigenden Mieten wieder mehr Menschen zum Kauf motivieren.

Ein Drittel der Wohnhäuser gilt als energetisch unsaniert

Hinzu kommt ein zweiter Faktor: der energetische Sanierungsbedarf bei älteren Häusern. "Ein Drittel der 20 Millionen Wohnimmobilien in Deutschland gilt als energetisch unsaniert", sagt der Schwäbisch Hall-Sprecher. Auch dafür beantragen viele Eigentümer Kredite. "Dahinter steht ein jährliches Finanzierungspotenzial von 80 Milliarden Euro."

Interhyp und Schwäbisch Hall sind nicht allein: Auch die 60 bayerischen Sparkassen hatten am vergangenen Mittwoch vom Anstieg der Immobilienkreditzusagen an Privatkunden in den ersten zwei Monaten berichtet. "Das stimmt uns zuversichtlich, dass das weitergehen kann", sagt Stefan Proßer, der Vizepräsident des bayerischen Sparkassenverbands. Und der Lübecker Finanzdienstleister Hypoport hat für sein Finanzierungsportal Europace schon im vierten Quartal ebenfalls steigende Zahlen gemeldet.