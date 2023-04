"Eine breitere Markteinführung in Belgien, Frankreich und Deutschland erfolgt Anfang 2024", teilte die European Payments Initiative (EPI) mit. "Eine Expansion in weitere europäische Länder wird zukünftig erfolgen."

Ende 2024 will EPI das Bezahlen in Onlineshops und im Laufe des Jahres 2025 auch Zahlungen an der Ladenkasse anbieten. "Dann werden Kunden sowohl ihre Bankkarte - in Deutschland zum Beispiel die Girocard - als auch Debit- und Kreditkarten der internationalen Anbieter für EPI nutzen können", sagte EPI-Chefin Martina Weimert dem "Handelsblatt". Neben Konto-zu-Konto-Zahlungen werde EPI die Einbindung der Karten ermöglichen.