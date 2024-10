Finanzen der Stadt Zell: Kein größeres Defizit als prognostiziert

In der Ergebnisrechnung werden Erträge und Aufwendungen des Jahres aufgerechnet. Ziel ist der Ausgleich, also ein Nullergebnis. Die Finanzrechnung zeigt die Einzahlungen und Auszahlungen auf, die sich in den Kontenbewegungen bei der Bank spiegeln. Wie Burger erklärte, können Erträge und Einzahlungen durchaus abweichen, wenn nicht alles bezahlt wurde, also noch offene Forderungen bestehen. In der Bilanz werden die Vermögenswerte wie das Geld auf dem Konto aber auch Gebäude aufgelistet.

Wichtige Zahlen fehlen

Auf Grund fehlender Zahlen zu den Einnahmen aus dem Finanzausgleich, aber auch zu den zu bezahlenden Umlagen für das Jahr 2025 unterbreitete die Stadtverwaltung dem Aussschuss noch keinen Vorschlag zur Haushaltsplanung. Dies soll aber bis Mitte November geschehen. Differenziert ging Burger auf den Abgleich des Haushaltsplans für 2024 mit den bisher vorliegenden Ergebnissen ein. Bei der Planung war man inklusive der zu erwirtschaftenden Abschreibung auf ein Defizit von rund 950 000 Euro gekommen.