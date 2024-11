Finanzen: Gemeinderat sichert Betrieb des Lörracher Burghofs

Die Fraktionen

Fritz Böhler begrüßte für die Grünen die von Sadovnik eingeleiteten Maßnahmen, forderte aber gleichzeitig eine Diskussion über ein Konzept für die Kultur in der Gesamtstadt. Von dieser, so merkte er an, profitiere die gesamte Region – ohne sich allerdings in irgendeiner Weise zu beteiligen. Für eine Grundsatzdebatte sprach sich auch Christiane Cyperrek (SPD) aus. Die Fraktion trage diese „heftige“ Bezuschussung mit. Sie sehe „einschneidende Maßnahmen“, an denen der Burghof jedoch nicht vorbeikomme.