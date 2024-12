Finanzen: Räte sehen Handlungsbedarf

Peter Reinacher Foto: Peter Reinacher

Als großes Projekt in Weil sieht die Fraktion zum einen die Einführung eines kommunalen Ordnungsdiensts. Zum anderen sei der Rechtsanspruch von Grundschülern auf Ganztagsbetreuung umzusetzen. Dazu kämen bauliche Projekte wie die Feuerwache Nord. Die Wirtschaftskraft müsse so gut es geht gestärkt werden, damit es zu keinem Rückgang auf der Einnahmenseite komme. Die Ausgabenseite gelte es immer konstruktiv kritisch zu hinterfragen, um unerwartete Steigerungen zu vermeiden. Und: „Es kann nur das Geld ausgegeben werden, welches wir einnehmen oder bei dem eine Amortisation in den Folgejahren gegeben ist.“

AfD: Sorgfältiger haushalten: Die AfD-Fraktion fordert für künftige Baumaßnahmen, dass die Folgekosten klar dargestellt werden sowie eine vorausschauende Planung. Und: „Verträge müssen einfach besser ausgearbeitet werden“, hielt Andrea Ufer fest. Festpreise seien mit einzuarbeiten. Aufkommende Folgekosten sollten nicht mehr auf die Gemeinde umgewälzt werden. Zudem nannte sie als Ziele und Forderungen für das Jahr 2025: „Die Stadt muss sich mehr für die Sicherung an unseren Grenzen einsetzen, sorgfältiger mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln haushalten, Subventionen und Förderprogramme für den Klimaschutz streichen und der Vermüllung entgegenwirken.“ Bei letzterem will die Weiler AfD auch Asylbewerber und Bürgergeldempfänger mit in die Pflicht nehmen. Darüber hinaus gelte es, sozialen und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Andrea Ufer Foto: zVg/AfD

Die selbstgesteckten Klimaziele auf kommunaler Ebene seien „utopisch und nicht finanzierbar“, sagte Ufer.

FDP/FB: Für strikten Sparkurs: Thomas Harms pochte auf eine konsequente Fortführung der Investitionen in Kindergärten und Schulen, den Gebäudeerhalt sowie aller beschlossenen Einzelmaßnahmen, soweit diese zu den Pflichtaufgaben gehören. „Wichtig ist auch, dass nicht mehr geplant wird, als wahrscheinlich abgearbeitet werden kann“, betonte er. Prioritäten müssten gegebenenfalls verschoben werden.

Thomas Harms Foto: Foto Santos

Resultat erst Ende 2025

Harms erinnerte jedoch auch daran, dass das endgültige Resultat des Haushalts erst Ende 2025 sichtbar werde: „Meist war das dicke Ende dann doch nicht ganz so furchtbar.“ Dennoch gelte mehr denn je ein strikter Sparkurs. Bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum forderte er im Namen der Fraktion erneut auf, mehr in die Höhe zu gehen, und sprach sich wieder einmal gegen eine Verlängerung der Tram 8 sowie eine Fußgängerzone aus, weswegen die Fraktion auch der Finanzplanung nicht zustimme, solange beides dort enthalten sei. Intensiviert werden sollten laut der FDP/FB die Bemühungen für den „Durchstich“.