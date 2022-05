Finanzen Studie: Pandemie und Krieg belasten kommunale Haushalte

Lörrach Ein neuer OB-Kandidat ist in Sicht

Die Oberbürgermeister-Wahl in Lörrach findet am 3. Juli statt, ein eventueller zweiter Wahlgang wäre dann am 24. Juli. Bis zum 7. Juni können Bewerber oder Bewerberinnen ihre Unterlagen noch einreichen. Am 22. Juni gibt es um 19 Uhr im Burghof eine öffentliche Vorstellung der Kandidaten.