Düsseldorf - Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen steigt in Deutschland weiter an. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres registrierte die Wirtschaftsauskunftei Creditreform in der Bundesrepublik insgesamt 8400 Firmenpleiten, wie sie am Donnerstag mitteilte. Dies bedeute eine Steigerung um 16,2 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022. Eine höhere prozentuale Zunahme gab nach Angaben der Experten im Vergleichszeitraum zuletzt 2002.