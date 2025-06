Daher habe man das sogenannte Finance Europe geschaffen, mit dem etwa ETFs ausgezeichnet werden können. Er selber würde in ein entsprechend ausgezeichnetes Produkt investieren, sagte Lombard. Auch Deutschland befürwortet die Auszeichnung, außerdem stehen Estland, Spanien, Portugal, Luxemburg und die Niederlande dahinter.

Viel Erspartes in Europa

Zuletzt hieß es in einem Bericht, mehr als 30 Billionen Euro an privaten Ersparnissen seien in der EU vorhanden - überwiegend in Bargeld und Einlagen. Jährlich rund 300 Milliarden Euro an Ersparnissen europäischer Bürger würden ins Ausland umgeleitet, vor allem in die USA.