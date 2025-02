Finissage in der Kulturfabrik: Hans Theo Baumann steht für „Made in Germany“

Begeistert vom Eigenen

Er sei ein „sehr charmanter Mensch“ gewesen, erinnerte sie sich, „selbstbewusst, experimentierfreudig, begeisterungsfähig“ und „selbst am meisten begeistert von dem, was er machte“.

Maxheimer lobte Baumanns Materialkenntnis und seine Modernität. Auch sei ihm immer wichtig gewesen, am Berufsbild der Designer zu arbeiten. Er sei einer gewesen, der „ehrliche Formen“ machen wollte, meinte die profunde Kennerin von Baumann und der Designgeschichte. Maxheimer hielt den grafisch wirkenden und schwarz-weiß gehaltenen Katalog der Baumann-Ausstellung im Institut hoch, wies auf die „tollen einfachen Krüge“ und die „durchdachten Gläser“ hin, deren Form er damals aufs Wesentliche reduziert habe.

Gelungener Kompromiss

Wer einen letzten Rundgang durch den Ausstellungsraum machte, konnte noch einmal bewundern, dass Kuratorin Sabine Baumann ein guter Kompromiss zwischen „Petersburger Hängung“ und der Ästhetik gelungen war.

Mit einem von Hans Theo Baumann entworfenen Sektkelch konnte dann auf die gelungene Schopfheimer Ausstellung angestoßen werden, die die letzte Chance bot, einen „echten Baumann“ zu erwerben – was viele Kunstfreunde auch nutzten.

Die Schau in der Kulturfabrik ist nun zwar abgebaut, aber die Baumann-Retrospektiven im städtischen Museum Schopfheim und in zwei Museen in Weil am Rhein laufen noch weiter. Und in den dortigen Museumsshops wird man bei Glas, Porzellan und Keramik noch fündig.