Rückblick

Ralf Stobbe – seit einem Jahr Vorsitzender – blickte auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zurück. Neben dem An-, Königs- und Abfischen gab es etliche Arbeitsdienste, um das Gelände und das Vereinsheim direkt am Rhein in Schuss zu halten.

Viele Stunden wurden in die Vorbereitungen für den Stegbau investiert, sodass in diesem Jahr der eigentliche Stegneubau beziehungsweise die Instandhaltung der Stege in Angriff genommen werden kann.