Anzeige 1250 Jahre Fischingen

Erwartet werden auch Abordnungen aus den Partnergemeinden Fischingen am Neckar sowie Fischingen im Schweizer Kanton Thurgau. Auch Vertreter der örtlichen Vereine einschließlich der Feuerwehr sind anwesend, und das Akkordeonorchester Fischingen wird den Festakt musikalisch umrahmen. In einem Festzelt vor der Läufelberghalle bewirtet der TuS Binzen. Im Anschluss an den Festakt spielt die Formation „Sax&Key“.

Am Sonntag macht ein Open-Air-Festgottesdienst auf dem Rathausplatz um 10 Uhr den Auftakt. Ebenfalls auf dem Platz zwischen Rathaus und Kirche spielt ab 12.30 Uhr das Akkordeonorchester Fischingen (AOF). Um 14 Uhr konzertiert der Musikverein Fischingen aus dem Teilort von Sulz am Neckar und ab 17.30 Uhr das Saxofonquartett „Subito“. Das ganze Dorf, angefangen vom Anwesen Fünfschilling über die Dorfstraße bis hin zum Rathaus wird am Sonntag Festareal sein. Die Feuerwehr präsentiert sich und ihre Leistungsfähigkeit beim Anwesen Schopferer an der Läufelbergstraße.