Anzeige 1250 Jahre Fischingen

Bauern und Winzer nützen in ihrer Arbeit die günstigen geologischen und klimatischen Bedingungen in diesem Teil des Dreiländerecks. Die Geschichte sowie die Land- und Weinwirtschaft prägen auch das Erscheinungsbild des alten Dorfs. Dorfmittelpunkt sind die evangelische Kirche, das Rathaus gleich daneben und das Vogtshaus. Die Kirche dürfte schon im 8. Jahrhundert erbaut worden sein. Sie enthält Fresken aus dem 14. Jahrhundert, in dem das Gotteshaus wohl weitgehend seine heutige Gestalt erhielt. Das Vogtshaus stammt aus dem Jahr 1607, ist das älteste erhaltene nicht-kirchliche Gebäude in Fischingen. Die Ausdehnung des Siedlungsgebiets begann in den 1960-er Jahren in Richtung Westen, in den letzten zwei Jahrzehnten kam das südliche Neubaugebiet Riedmatten dazu.

Die eigene Grundschule war bis 2017 in Betrieb

Fischingen hatte bis 2017 eine eigene Grundschule. Seither ist die Binzener Verbands-Grundschule Ort des Unterrichts für die Fischinger Kinder. Schon seit 1988 nutzt die evangelische Kirchengemeinde die frei gewordenen Schulräume als Kindergarten.

Im oberen Stock des Rathauses ist seit 1989 der Bürgersaal untergebracht. Mittelpunkt des dörflichen Lebens bei Veranstaltungen ist die Läufelberghalle. Sie wird auch gerne von den Fischinger Engagierten genutzt, also von der Freiwilligen Feuerwehr mit Jugendfeuerwehr, dem Sportverein und dem Akkordeon-Orchester. Der Männerchor hat vor sechs Jahren mangels Sängern den aktiven Vereinsbetrieb eingestellt.

Das Wappen von Fischingen zeigt einen silbernen Fisch im roten Schrägbalken auf gold-gelbem Grund. Der Balken zeigt die Verbundenheit zum Land Baden.