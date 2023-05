Fischingen 30 Jahre Akkordeonorchester Fischingen

In diesem Jahr aber war wieder alles beim Alten: Die Sonne schien am Pfingstsonntag wie bestellt und die auf dem Platz am Rathaus aufgestellten Garnituren waren den ganzen Tag über wieder mit bestens gelaunten Besuchern jeglichen Alters besetzt. Wegen des guten Wetters hatten die Vereinsmitglieder nur ein Zelt und einen Pavillon, aber zahlreiche Sonnenschirme aufgestellt.

Auch für die Gastorchester hatten sie unter dem schattenspendenden Götterbaum einen kleinen offenen Pavillon platziert. In der Vergangenheit hatten die Musikgruppen in einer Ecke des Zelts gesessen. Jetzt aber musizierten sie mitten im Geschehen und waren so gut von allen zu sehen und zu hören. Heuer hatten das Donnerwetter-Ensemble aus Ehrenstetten, in Lederhosen und Dirndl gewandet, unter der Leitung von Hans-Peter Ihringer, der Akkordeonverein aus Wehr (Vadim Federov) und ein recht jung besetztes Akkordeonensemble aus Bad Krozingen (Gregor Heinrich) den Weg ins Dorf am Läufelberg gefunden. Die Musiker des AOF samt ihrem Dirigenten Dieter Lau griffen verständlicherweise nicht in die Tasten ihrer Instrument. Sie waren am Grill, an der Getränke- und Essensausgabe sowie mit dem Geschirrspülen ausgelastet. „Jeder weiß, wo er anpacken muss“, kommentierte Vereinsvorsitzende Renate Linder das Engagement der Mitglieder und freiwilligen Helfer. Übrigens: Der Kartoffelsalat war und blieb Chefinsache!