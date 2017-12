Fischingen AOF Fischingen feiert Jubiläum

Fischingen. Wenn sich das Jahr 2017 nun langsam dem Ende zuneigt, laufen beim Akkordeon-Orchester Fischingen 1993 bereits intensive Vorbereitungen für 2018: Denn im kommenden Jahr feiert das Orchester sein 25-jähriges Vereinsbestehen.

Als sich im Jahr 1993 ein paar interessierte Akkordeon-Spieler auf Initiative von Dieter Schächtelin in Fischingen zur Vereinsgründung versammelten, konnte niemand ahnen, welch stetige Entwicklung das anfangs noch kleine Ensemble in den kommenden Jahren nehmen würde. Dank intensiver Jugendarbeit konnten all die Jahre immer wieder neue Musikschüler ausgebildet werden. Schon bald formte sich daraus ein Jugendorchester. Und die zahlreichen Spieler, die den Sprung ins große Orchester schafften, zählen heute zu den Stammspielern des Vereins.

Der Verein zählt heute mit seinen 29 Orchesterspielern, einem Ensemble und zahlreichen Auszubildenden zu einem der größeren Klangkörper im Deutschen Harmonika-Verband Bezirk Dreiländereck. Der Dirigent Dieter Lau, dem die musikalische Leitung schon seit über 20 Jahre obliegt, bescheinigt dem Konzert-Orchester auch eine sehr gute musikalische Homogenität sowie eine herausragende Kameradschaft.

Neben der intensiven musikalischen Arbeit wirkt vor allem der Zusammenhalt untereinander als Garant für die erfolgreiche und nachhaltige Vereinsarbeit.

Wenn auch heute nach 25 Jahren nur noch wenige Vereinsgründer aktiv mitspielen, so sind doch vor allem die Gönner und Freunde des Vereins seit Beginn eine wertvolle Stütze, nicht nur in musikalischer Hinsicht. Mit Stolz kann das AOF auf eine große Zahl passiver Unterstützer von nahezu 200 Mitgliedern zählen. Auch als Dank und zu Ehren der Passivmitglieder ist im Jubiläumsjahr neben dem Jahreskonzert am 3. März noch ein Jubiläumskonzert Ende Oktober geplant.

An zahlreichen weiteren Anlässen ist das AOF unter dem Jahr in und um Fischingen ebenfalls zu hören. Neben musikalischen Auftritten wird am Pfingstsonntag wieder der beliebte Pfingsthock unter musikalischer Mitwirkung zahlreicher befreundeter Vereine stattfinden. Das Jubiläums-Motto „25 Jahre AOF – alles im Fluss“ steht somit sinnbildlich für die positive Entwicklung des Vereins.

Mit Freude und Stolz blickt der Verein auf die vergangenen 25 Jahre zurück und freut sich gleichzeitig auf weitere viele Jahre mit Musik, zur Freude der Spieler, Mitglieder und allen Freunden gehobener Akkordeonmusik.

