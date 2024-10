Fischingen: Ausbau der PV-Anlage wird diskutiert

In der jüngsten Gemeinderatssitzung von Fischingen konnte Bürgermeister Axel Moick die erfreuliche Nachricht über die Einrichtung einer Stromtankstelle in Fischingen berichten. Diese wird auf dem Rathausplatz an der Kirchstraße erstellt. Vor einigen Jahren hat das Dorf am „Netzwerk Mobilität“, kurz Nemo, gemeinsam mit weiteren Gemeinden im Kandertal, Efringen-Kirchen und Bad Bellingen, teilgenommen.