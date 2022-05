Fischingen Beim AOF geht’s hochmotiviert weiter

Tätigkeitsberichte

Schriftführerin Simone Sachs erinnerte in ihrem Bericht an das Vereinsjahr 2019, in dem neben der Teilnahme am Weltmusik-Festival in Innsbruck auch mehrere Gastauftritte und Konzerte sowie eine Aktiven-Hochzeit mit Polterabend stattgefunden hatte. Ganz besonders in Erinnerung geblieben ist dabei das Jahreskonzert Anfang 2020, bei dem das AOF zusammen mit der Mundharmonika-Weltmeisterin Susan Sauter aus Trossingen in der ausverkauften Läufelberghalle glänzte.