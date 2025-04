Fischingen: Blasmusik mit großer Leidenschaft

Was erwartet die Besucher beim „Jubiläumskonzert“?

Ein sehr abwechslungsreiches Feuerwerk der Blasmusik in einer wunderschön dekorierten Läufelberg-Halle in Fischingen. Wir legen nicht nur bei der Musik, sondern auch beim Hallenambiente, dem Essen und Trinken die Messlatte sehr hoch. Es gibt in allen Bereichen einen Genussabend. Sehr glücklich sind wir, dass wir als Caterer die „Emma“ aus Binzen gewinnen konnten.

Wann geht den das Konzert los und ab wann können die Gäste kommen?

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr mit unseren Freunden, den Thunersee Musikanten. Sie spielen bis 20.30 Uhr, und nach einer 30-minütigen Pause beginnen wir, die „Original Läufelberg Musikanten“ mit unserem Stimmungsabend.

Wie kam der Kontakt mit den Thunersee Musikanten aus Spiez zustande?

Dies hat unser Freund Konrad organisiert. Konrad liebt diese Musikrichtung und war schon oft bei unseren Konzerten. Er hat dann den Kontakt hergestellt, sodass wir vergangenes Jahr an dem großen Event der Thunersee Musikanten, dem böhmischen Sonntag, als eine der Gastmusikkapellen am wunderschönen Thunersee spielen konnten. Es war ein großes Erlebnis für uns.

Was haben Sie sich mit den Läufelberg-Musikanten für die Zukunft vorgenommen?

Wir machen diese Jahr im Sommer eine große Konzertreise nach Gersau am Vierwaldstätter See. Am Samstag spielen wir auf über 1900 Meter Höhe auf der Terrasse des Restaurant Fronalpstock-Hotel. Im Rahmen von 30 Jahre Seebühne, werden wir auf der Seebühne ein Frühschoppenkonzert zum Besten geben – das wird ein Erlebnis für uns alle werden. Langfristig werden wir uns Gedanken über die Einspielung unserer vierten CD machen.

Was ist für Sie der Schlüssel zum Erfolg Ihrer 25-jährigen Tätigkeit?

Meine Musikanten und die gute Kameradschaft in der Gruppe. Es sind alle zusammen Topmusiker, immer hoch motiviert und kommen vorbereitet in die Proben und an die Auftritte.