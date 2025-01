Fischingen: Bube, Dame, König – Konzert sticht

Passend zum diesjährigen Konzert-Motto „Bube – Dame - König“ erklingt mit dem Hauptwerk „The legend of King Arthur“ ein viersätziges Werk des englischen Komponisten Ian Watson. Mit dieser Original-Komposition über das Leben und Wirken des britischen Sagenkönigs König Arthur tritt das Orchester zusätzlich in diesem Jahr ebenfalls beim internationalen Wertungsspiel, dem „World Musik Festival“ in der Oberstufe Ende Mai in Innsbruck an.

Trotz des sonnigen Wochenend-Wetters waren zum Probenwochenende die Spieler des Orchesters in kompletter Besetzung aller Stimmen, den elektronischen Zusatzregistern und dem vollen Percussion-Satz angetreten. Alle Orchesterspieler waren mit voller Konzentration dabei, um in Einzel-Stimmenproben und der anschließenden Gesamtprobe sowohl technischen Feinheiten als auch Rhythmik und Klangabstimmung zu erarbeiten.