Das Akkordeon-Orchester Fischingen (AOF) lädt zu seinem Jahreskonzert ein. Das Konzert unter der Leitung von Dieter Lau findet am Samstag, 1. März, ab 20 Uhr in Fischingen in der Läufelberghalle statt. Der Eintritt zum Konzert unter dem Motto „Bube – Dame – König“ ist frei. Passend zum diesjährigen Motto erklingt mit dem Hauptwerk „The Legend of King Arthur“ ein viersätziges Werk des englischen Komponisten Ian Watson. Neben dieser Original-Komposition über das Leben und Wirken des britischen Sagenkönigs Arthur erklingen noch weitere spannende Stücke am Konzertabend, so etwa „Silva Nigra“, ein Auszug aus der Gotischen Suite – dem Gebet in Notre Dame – sowie bekannte Melodien von Edith Piaff und Elvis Presley, dem King of Rock’n’Roll. Neben dem Konzert-Orchester wird auch die Akkordeon-Jugend zu hören sein, diese haben ein paar „fesche Buben“ auf dem Programm. Und das AOF-Ensemble spielt die Ouverture zur Oper „Pique Dame“ von Franz von Suppé. Es gibt ein reichhaltiges Speisen- und Getränkeangebot, und für die Freunde des Losglücks wird eine Tombola angeboten. Weiter Infos unter www.ao-fischingen.de