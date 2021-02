Fischingen Corona-Schnelltests in der Läufelberghalle

Fischingen. Ähnlich wie zuletzt im katholischen Gemeindehaus in Weil am Rhein bietet das DRK nun am Samstag, 27. Februar, in der Zeit zwischen 10 und 14 Uhr Corona-Schnelltests in der Läufelberghalle in Fischingen an. Die Aktion wird vom Ortsverein Weil am Rhein-Haltingen organisiert und richtet sich primär an Bürger aus Fischingen, Weil am Rhein, Friedlingen, Ötlingen, Otterbach, Haltingen, Märkt, Binzen sowie Eimeldigen, heißt es in einer Mitteilung des DRK. „Selbstverständlich können auch Personen kommen, diese nicht aus dem Einzugsgebiet sind. Wir weisen keinen ab“, teilt das DRK zudem mit.