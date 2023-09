Fischingen „De beschte Grumbieresalat witt un breit“

Doch der Reihe nach: Schon am Samstag waren die Wehrleute um ihren Kommandanten Harald Lehmann im Einsatz, bauten die benötigte Festinfrastruktur bei der Läufelberghalle auf. Und bei herrlicher Spätsommer-Witterung setzte der Besucherzustrom schon zum Beginn der Veranstaltung eine Stunde vor Mittag ein. Sie und auch die späteren Gäste kamen, weil, so Lehmann, sie ums tolle Ambiente im Grüngürtel am Fischinger Ortsrand wissen und vor allem das saisonale und regionale Verköstigungsangebot schätzen. Denn auf dem Speiseplan standen auch gestern neben selbst gemachte Waien und neuem Wein aus Fischinger Reblagen Güggeli und Suppenfleisch mit Grumbieresalat und Buurebrot. Selbstverständlich hatten die Frauen der Feuerwehrleute die Kuchen-und Tortentheke bestens bestückt.

Die Gäste schätzen das musikalische Programm

Und natürlich schätzten die Gäste auch das Unterhaltungsprogramm, bestritten gegen und über Mittag vom örtlichen Akkordeon-Orchester und den Läufelberg-Musikanten aus dem Nachbardorf Egringen. So herrschte den ganzen Spätsommer-Sonntag über heitere Stimmung vor – bei den Gästen und den rund 90 Helfern. Die, das ist durchaus außergewöhnlich bei solchen Festen, waren auch als Bedienungen im Einsatz, servierten also fast professionell das Gewünschte an Speis und Trank. Bei vielen anderen Festen, so die Veranstalter, sei Selbstbedienung und Anstehen angesagt. Diesen Service fand auch der Wollbacher Reinhard Greßlin besonders toll. „Die Fischinger bieten nicht nur tolle Kost von hier, sondern bringen das Gewünschte auch noch an den Tisch. So kann man ohne Unterbruch die guten Gespräche mit den anderen Gästen weiter führen“, meinte der Gast aus dem Kandertal. Ähnlich sah es die Binzener Familie Gerwig. Vierköpfig hatte man den Fußmarsch aus der Nachbarschaft auf sich genommen, erzählten Vater und Mutter Gerwig, weil man hier aus der Vergangenheit wisse, „de beschte Grumbieresalat witt un breit zum Güggeli z’kriege“. Und auf den Rückweg noch Kuchen und Torten fürs Kaffeekränzchen daheim in den Kinderwagen laden könne.