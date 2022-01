Fischingen Der Garten ist ein Traum zu jeder Jahreszeit

Viele Jahre Mitarbeit im Unternehmen

Die beiden kennen sich schon länger: Der langjährige Mitarbeiter hat von 2002 bis 2005 seine Lehre als Landschaftsgärtner bei Kaiser absolviert, danach einige Jahre im Unternehmen und als Selbständiger gearbeitet und 2009/2010 die Ausbildung zum Techniker im Garten- und Landschaftsbau angeschlossen. In dieser Zeit hat er auch seine Meisterprüfung abgelegt. Mit zehn Mitarbeitern, darunter drei Auszubildenden tritt er nun in die Fußstapfen von Stefan Kaiser. Schon seit vielen Jahren hatte sich Kaiser auf die Anlage und Umgestaltung von Privatgärten spezialisiert. Während der Corona-Zeit sei das Interesse am eigenen Garten bei vielen Menschen gestiegen, hat Kaiser beobachtet: „Man merkt, dass Gartenbesitzer ihren Garten mehr wertschätzen.“ Dies will Matthieu Bintz so beibehalten. Das Besondere in jedem Garten sichtbar zu machen, ist der Anspruch des Unternehmensnachfolgers an sich selbst. Die Kunst, eine Trockenmauer zu bauen, die naturnahe Gartengestaltung im Lauf der Jahreszeiten, all dies habe Stefan Kaiser ihm beigebracht. „Der Garten ist ein Traum, zu jeder Jahreszeit“, sagt er. Auch jetzt im Winter, wenn der Rauhreif den Ahorn und andere besondere Gehölze überzieht und so deren Schönheit sichtbar werden lässt. Wie das aussieht, davon kann man sich unter anderem am Firmensitz des in Fischingen ein Bild machen.