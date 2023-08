Fischingen Die Hausaufgaben immer gemacht

Kein Wunder, dass in Fischingen der Breitbandausbau seit zwei Jahren fix und fertig ist. Via Glasfaser kommen bis zu 1000 Mega-Bit in mehr als 90 Prozent der Haushalte an, so hoch war damals die Anschlussquote.

Was die Altersverteilung in der Dorfbevölkerung angeht, nehmen laut Moick die Über-70-Jährigen zu: „Die Baby-Boomer kommen ins höhere Alter.“ Sorgen wegen Überalterung macht er sich trotzdem nicht: Die Zahlen bei den Kindern seien normal und stabil.

Das zeigt sich auch bei der Belegung des evangelischen Kindergartens: Bisher hat es da mit Platznachfragen und -angebot immer „Spitz auf Knopf“ gereicht, und die Personaldecke war stabil. „Doch jetzt geht die langjährige Leiterin in den Ruhestand“, berichtet Moick. Er weiß, dass Fischingen für Kindergarten-Personal attraktiv ist: Die dörfliche Struktur birgt verhältnismäßig wenig soziale Probleme.

Kein krasses Hochwasser

Was Hochwasser angeht, ist Fischingen laut Moick nicht so stark betroffen, und das „ganz krasse Chaos gab’s so noch nicht“. Lediglich die Riedmattenquerung sei eine Schwachstelle bei Unwetter. Der angrenzende Acker sorge dort jedoch für eine natürliche Entwässerung. Drei Keller müssten bei Starkregen gesichert werden, da habe man sich nach einer Berechnung von Hochwasserschutzmaßnahmen und den dazugehörigen Großinvestitionen für Sandsäcke als mobilen Schutz entschieden. Die seien bei den Häusern vorrätig.

Die Zusammenarbeit mit den acht Mitgliedern des Fischinger Gemeinderats beschreibt Moick als gut, Parteipolitik sei in der Gemeinde eigentlich nicht vorhanden.

Auf dem Ortsrundgang verweist der Bürgermeister auf ein Mehrfamilienhaus, das die Gemeinde 2018 für die Flüchtlingsunterbringung gebaut hat. In den drei Wohnungen leben zwei syrische Familien und eine irakische Familie. Weiter waren bei Familien im Dorf bis zwölf ukrainische Geflüchtete untergebracht.

Mit Blick auf 2024 betont Moick: Das Jubiläum der Fischinger Feuerwehr wird groß gefeiert. Die Mannschaft sei mit 30 aktiven Kameraden überdurchschnittlich stark aufgestellt für die Gemeindegröße – und das bei einem hohen Ausbildungsgrad.

„Wir haben unsere Hausaufgaben immer gemacht“, fasst Moick zusammen, warum aktuell in Fischingen die Agenda an notwendigen Maßnahmen so überschaubar ist. Mit Blick auf die Energiekrise zählt er auf: Die Straßenbeleuchtung ist vollständig auf LED umgestellt. Der Straßenzustand und der des Wassernetzes sind gut. Auch an Gewerbesteuerzahlern mangelt es nicht in Fischingen.

Wandern um Tortentheke

Überhaupt zeigt sich die Gemeinde beim Ortsrundgang von ihrer sonnigen, idyllischen Seite: Der Sommerwind weht sanft, Störche klappern noch immer, und beim „Fünfschilling“ füllt sich so langsam der 300 Buchten große Parkplatz mit Fahrzeugen, die den Kennzeichen nach von Nah und Fern, aus dem In- und Ausland kommen. Kein Wunder: Die Kuchen- und Tortentheke ist fast so lang, dass bei der Auswahl eine kleine Wanderstrecke zusammenkommt.

Auf dem Rückweg versteckt sich unter den vielen Orten mit Anekdoten eine kleine Brauerei, die im ehemaligen Milchhüsli untergebracht ist – nebenan der Jugendtreff im einstigen Dorfknast.

Kirche auf römischem Hof

Moick findet für sich die Mischung zwischen Ingenieursberuf und dem ehrenamtlichen Bürgermeisteramt reizvoll. Vielleicht auch, weil die Mischung in Fischingen insgesamt spannend ist. In der Ortschronik ist sogar die Rede davon, dass bei der Restaurierung der Kirche entdeckt wurde, dass diese auf den baulichen Resten eines römischen Gutshofs steht. Passt gut zum Vogelgezwitscher, das einen überall in Fischingen begleitet.

Fischingen

Einwohner:

788

Gemarkungsfläche:

189 Hektar

Erste urkundliche Erwähnung:

22. November 772