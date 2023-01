Fischingen Die zwanglose Alternative im Freien kommt gut an

Fischingen (cre). Zumindest dieses Mal hatte die Verwaltung Fischingens in Sachen Neujahrsempfang ausgetretene Pfade verlassen – in Absprache mit den anderen Gemeinden des Verwaltungsverbands, um Energie zu sparen. Statt zu einem Empfang in gewohntem Rahmen mit Reden, Ehrungen und Musik in der Läufelberghalle hatte Bürgermeister Axel Moick zu einem zwanglosen Treffen auf dem Platz vor dem Rathaus geladen. Und da nicht klassisch empfangen wurde, bekam die Veranstaltung auch gleich einen anderen Namen, nämlich „Neujahrsbegrüßung“.