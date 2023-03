Ins „Rebhüsli“ in Fischingen und ins Haus der Vereine in Egringen ist am vergangenen Wochenende eingebrochen worden, teilt die Polizei mit. Vermutlich in der Nacht auf Montag brachen Unbekannte eine Tür auf, um ins „Rebhüsli“ zu gelangen. Eine Vereinskasse wurde entwendet. Es ist nicht bekannt, wieviel Bargeld sich in der Kasse befunden hat. Im Haus der Vereine in der Feuerbachstraße in Egringen hebelten Unbekannte die Tür zum Landjugendraum vermutlich in der Nacht auf Samstag auf. Daraufhin entwendeten sie aus einer Vereinskasse Bargeld.