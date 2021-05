Fischingen Ein Spezialmörtel kommt zum Einsatz

Fischingen (ilz). Sowohl mehrere Bordsteine als auch die Treppe an der Kirche sind sanierungsbedürftig. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stellte Bürgermeister Axel Moick nun eine Möglichkeit vor, die Schäden ordentlich und zugleich verhältnismäíg günstig zu beseitigen. Es werde ein Verfahren mit einem Spezialmörtel angewandt, der die schadhaften Stellen an den Bordsteinen auffüllen könnte. Die Treppe an der Kirche, an der sich die Sandsteinstufen allmählich auflösen, könnte mit dem Material gewissermaßen überzogen werden, erklärte Moick. Er habe im Lauf der Jahre mit dem Material sehr gute Erfahrungen gemacht, berichtete Moick und verwies im Zuge dessen auf die Treppensanierung an der Schwarzwaldstraße in Ötlingen. Das von ihm vorgeschlagene System werde auch in den Nachbarkommunen regelmäßig für Sanierungsarbeiten eingesetzt. „Die Haltbarkeit ist hervorragend“, betonte Moick zudem. Er habe bei der entsprechenden Firma bereits ein Angebot eingeholt. Diese könnte die Arbeiten an den Bordsteinen, wo es laut Moick mindestens 50 Kleinschäden gibt, zum Preis von 6500 Euro brutto ausführen. Für die Sanierung der Treppe bei der Kirche würden voraussichtlich 3500 Euro anfallen. Entsprechende Mittel stünden im Haushalt zur Verfüngung, erklärte Moick mit Blick auf die Finanzierung.