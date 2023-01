Fischingen (bea). In seiner Sitzung am Mittwoch hat der Gemeinderat Fischingen die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für 2023 einstimmig beschlossen. Patrick Grun vom Rechnungsamt des Gemeindeverwaltungsverbands stellte den Räten das bereits im Vorfeld ausführlich beratene Zahlenwerk in Eckdaten noch einmal kurz vor. Die Zustimmung des bis auf Michael Becherer vollständig versammelten Gremiums war praktisch Formsache.