Fischingen Es besteht Klärungsbedarf

Von Daniela Buch

Der Gemeinderat Fischingen hat noch keinen Beschluss über den Antrag an den Gemeindeverwaltungsverband auf Einrichtung eines Natur- und Hofkindergartens auf dem Gelände der Gärtnerei Berg in Binzen gefällt.

Fischingen. Das vorliegende Konzept sei keine ausreichende Grundlage für eine Entscheidung und es bestehe noch weiterer Informationsbedarf, befand das Gremium. Der Kindergarten werde nur genehmigt, wenn alle Mitgliedsgemeinden des Verwaltungsverbands dessen Einrichtung zustimmten, erklärte Bürgermeister Axel Moick.

Grundsätzlich wurde das Ansinnen begrüßt, da eine solche Einrichtung die konzeptionelle Vielfalt in der Kinderbetreuung bereichere. Bevor eine Entscheidung gefällt werden kann, wünscht sich der Gemeinderat jedoch zunächst eine Abklärung des zu erwartenden Finanzierungsschlüssels. Auch sollen die Initiatoren und künftigen Träger des Kindergartens in die Ratsrunde eingeladen werden, um das Konzept zu erläutern.

Diskussionsbedarf wurde etwa bei den vorgesehenen Betreuungszeiten und der Altersstruktur gesehen. Bemängelt wurde, dass das Konzept zwar ein zusätzliches Angebot darstelle, aber keine allgemein bestehenden Lücken in der Versorgung schließe, die beispielsweise in der Betreuung von Kindern unter zwei Jahren oder bei Schulkindern in der Nachmittagsbetreuung bestünden.

Schließlich dürfe es nicht darum gehen, den im Verwaltungsverband bereits bestehenden Einrichtungen Konkurrenz zu machen, sondern auch Sorge dafür zu tragen, dass diese optimal ausgelastet seien.

Für die Gemeinde Fischingen wurden durch den Antrag indes zwei Themen von langfristiger Bedeutung angestoßen, wie Gemeinderat Michael Ulrich, Mitglied im Kuratorium des Kindergartens, zusammenfasste. Zum einen die Möglichkeit der Einrichtung eines gemeinsamen Kindergartens und die verstärkte Zusammenarbeit innerhalb des Verbands, zum anderen die noch ausstehende Diskussion um die Entwicklungspotenziale des örtlichen Kindergartens in den kommenden Jahren, dem durch den Wegfall der Grundschule räumlich weitere Kapazitäten zur Verfügung stünden und bei entsprechender Aufstockung des Personals auch zusätzliche Betreuungsangebote umsetzen könnte.