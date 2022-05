Fischingen „Es fehlt an Menschen, die sich engagieren“

Frage: Welche Möglichkeiten gibt es da für Ihre Gemeinde?

Es geht darum, die Gemeinden in der Region Rebland von Weil am Rhein im Süden bis Bad Bellingen im Norden neu zu strukturieren, auch das Kandertal gehört dazu. Kurz gesagt: Wir wollen Synergien schaffen, da wahrscheinlich nicht mehr alles in jedem Ort angeboten werden kann. In den Kirchengemeinderäten haben wir angedacht, uns entweder mit den Gemeinden nördlich oder denen südlich von uns zusammenzutun. Es könnten sich aber auch ganz andere Möglichkeiten ergeben, das ist ein spannender Prozess!

Frage: Mal über Strukturfragen hinausgedacht: Woran fehlt es aus Ihrer Sicht der Kirche am meisten?

Es fehlt einfach an Menschen, die sich in der Kirche engagieren, haupt- und ehrenamtlich. In der Vergangenheit hat man sich darauf verlassen, dass die Kasualien – Taufe, Trauung, Beerdigung – ausreichen, um die Menschen an die Kirche zu binden. Heute müssen wir aber andere Wege finden, die die Menschen davon überzeugen, sich dem Glauben an den Dreieinigen Gott und der Kirche zuzuwenden. Die Gemeindeversammlung findet am Sonntag, 29. Mai, nach dem Gottesdienst in Fischingen um 10 Uhr statt.