Fischingen Fischingen bekam fast den Bäder-Titel

Neues Regenüberlaufbecken

Nun kommt auch in Fischingen das Wasser nicht nur aus dem Boden, sondern, bevor es in diesen eindringt – und gegebenenfalls als Quelle wieder austritt –, auch aus der Luft. So beschloss der Fischinger Gemeinderat bereits vor Jahren einstimmig den Bau einer „Regenwasserbehandlungsanlage in Form eines Regenüberlaufbeckens“ (RÜB). Die Notwendigkeit des Baus begründete das Landratsamt damit, dass der Abfluss von Regen- und Schmutzwasser größer sei, als die Kläranlage in Efringen-Kirchen aufnehmen könne.

Ein Blick in die Historie zeigte, dass die Erlaubnis des Landratsamtes, nach der Fischingen Wasser aus seinem derzeitigen RÜB in die Kläranlge ableiten durfte, bereits im Jahr 2010 abgelaufen war. Im Jahre 2019 forderte das Landratsamt auch von Fischingen eine aktuelle Beckenberechnung. Die hatte zur Folge, dass Fischingen sein damaliges Volumen von 111 Kubikmeter auf deutlich mehr als das Doppelte vergrößern musste. Grundlage für die Maßnahme ist unter anderem die EU Wasserrahmenrichtlinie, die einen „guten Zustand von Flüssen, Seen, Grundwasser und Küstengewässer“ fordert.

Das mit dem Bau des neuen RÜB, welches an der Stelle des alten zwischen Ortsbebauung und der Gärtnerei Hoch-Reinhard seinen Platz hat, gesteckte Ziel ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bis zum Jahr 2036. Bedauerlich ist, dass das neue Regenüberlaufbecken kein Badeersatz für das alte Fischinger Bad sein kann und darf.