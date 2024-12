Fischingen: Fünf Jahre in Folge ist der Wasserpreis zu niedrig

Neue Feuerwehrgebühren

Aufgrund des Feuerwehrgesetzes musste eine neue Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung beschlossen werden. Grundsätzlich sind Feuerwehreinsätze für den Verursacher nicht kostenersatzpflichtig. Die Satzung gab bisher vor, dass die Gemeinde Feuerwehreinsätze zugunsten Dritter in Rechnung stellen kann. Als Beispiel nannte die Satzung den Betrieb von Kraftfahrzeugen mit einer Schädigung, die vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde. Nunmehr wurde die Berechnungsformel geändert, der Feuerwehrausschuss hat den Entwurf beraten. Abteilungskommandant Harald Lehmann teilte mit, daß die in Rechnung gestellten Summen nicht als personenbezogener Stundensatz , sondern als Gebühr für die angewandte Technik, wie Einsatzfahrzeuge oder ähnlichem, angesetzt werden. Bürgermeister Moick betonte, dass die Arbeit in der Freiwilligen Feuerwehr grundsätzlich im Ehrenamt erfolgt, also kein individueller Zahlungsanspruch besteht. Der Rat votierte einstimmig für die neue Satzung.