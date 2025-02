Die Sanierung des im Vorjahr erworbenen Einfamilienhauses am Kirchplatz 1 zum Zweck der späteren Weitervermietung wird nunmehr in Angriff genommen. Dies entschied der Gemeinderat Fischingen. Es handelt sich um ein zweistöckiges Einfamilienhaus, das in einen bewohnbaren Zustand versetzt werden soll.