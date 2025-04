Fischingen: Heizen mit Pellets

Für das gemeindeeigene Einfamilienhaus am Kirchplatz 1 steht die Sanierung der Heizung und der Fenster im Erdgeschoß an. Hierzu wurden mehrere Angebote eingeholt. Eingebaut wird eine förderungsmögliche Pelletheizung. Das Angebot des günstigsten Bieters, die Firma Dietsche aus Zell im Wiesental, in Höhe von 31 837 Euro wurde einstimmig angenommen. Das Angebot des teuersten Bieters lag bei 52 256 Euro. Die Förderquote liegt zudem bei rund 30 Prozent. Auch ein Wartungsvertrag wird abgeschlossen, der Einbau soll in diesem Sommer beendet sein.