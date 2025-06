Fischingen: Lohnende Reise für Akkordeon-Orchester

Das Akkordeon-Orchester Fischingen 1993 (AOF) stellte sich am vergangenen Wochenende beim World Music Festival zum wiederholten Male einer internationalen Fachjury und erzielte mit ihrem selbst gewählten Orchesterwerk „The Legend Of King Arthur“ einen fantastischen 15 Platz in der Kategorie Erwachsenen-Orchester Oberstufe und dem zweithöchsten Prädikat „Ausgezeichnet – Excellent“.