Darüber ärgerte sich Bernd Schopferer, da in Egringen solche Parkmarkierungen möglich gewesen seien, wo es „sicher mehr Einmündungen gibt als bei uns“, wie er fand. Um das Dauerparken bei der Halle zu verhindern, wird dort die Parkzeit künftig auf zehn Stunden begrenzt. Moick brachte fünf nicht vorhersehbare Kontrollstunden im Monat ins Spiel, was die Gemeinde 1576 Euro im Jahr kosten würde. Da man dafür keine Person exklusiv für Fischingen finde, müsse man sich an den Vollzugsdienst einer anderen Gemeinde „dranhängen“.

Rat sieht Kontrollbedarf

Die Mehrheit sah einen Bedarf für Kontrollen. Hauptproblem, das machten Dorina Boch, Michael Becherer und Axel Zangenberg deutlich, sind dabei Fahrzeuge, die Gehwege blockieren oder zu nahe an Kreuzungen, teilweise sogar im Kurvenbereich abgestellt werden.