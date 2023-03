Der zweite Teil der Jubiläumsvorstellung führte vom Glanz des Goldes in die Pracht Spaniens. Eine Ouvertüre beschreibt den königlichen Palast Alcázar in Sevilla. Nur eine Ouvertüre, müsste man angesichts der herrlichen Baukunst fragen, aber der Notschöpfer stammte aus Holland und ließ sich wohl bei einem Besuch inspirieren. Die tonale Geschichte führte in den nächtlichen Palastgarten, und bei der Stippvisite im Stadtteil Santa Cruz traf er einen Klampfer, was dem Werk einen Flamenco-Part bescherte – ein Glanzpunkt. Sogar Kastagnetten hatte das AOF im Reisegepäck.