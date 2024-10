Fischingen: Naturmaterialien aus der Region verwendet

Entstanden sind ein Baumpodest und ein vielseitiges Klettergerüst. Es wurde ein Hügel mit einer Rutsche aufgeschüttet und eine große Zweierschaukel gibt es auch. Überhaupt sei dies in Fischingen eine super angenehme Baustelle gewesen, stellte Döppert fest. Gerne erinnere er sich daran, das mitten während der Bauarbeiten viele Kinder vorbei gekommen seien, die den Arbeitern heftig applaudiert hätten. Göppert wünschte, dass der Spielplatz ein Ort der Begegnung für alle Generationen werde.

Seit 25 Jahren sei der Spielplatz in Betrieb, sagte Bürgermeister Axel Moick. Eine Sanierung sei nicht mehr angesagt gewesen. So entstand der Entschluss, auf der zur Verfügung stehenden Fläche den Spielplatz zu erneuern. Dabei legte die Gemeinde wert darauf, den Spielplatz durch regionale Handwerker entstehen zu lassen. Der Wunsch war, dass viel Holz und so wenig Metall wie möglich verwendet werde. Einzig die bereits vorhandene, aus Metall bestehende Rutsche wurde in den neu geschaffenen Hügel eingearbeitet. Die Kosten, 56 000 Euro konnten einmal durch die Spende der Sparkasse Markgräflerland und zum anderen durch eine Spende von Cornelia Wild etwas gemindert. Wild, die in Fischingen die Kleiderbörse und den Dorfflohmarkt initiiert hat, ließ das dort erwirtschaftete Geld auf diesem Weg wieder der Gemeinde zukommen. Der Spielplatz kommt bei den Kindern gut an, was sich darin zeigte, dass sofort alle Geräte begeistert genutzt wurden.