Fischingen: Neuer Spielplatz für die Kinder

Fischingen Neuer Spielplatz wird geplant Der Spielturm und andere Geräte an der Läufelberghalle sind mehr als 20 Jahre alt und sollen ersetzt werden.

Spielgeräte sind in die Jahre gekommen

„Die Planung ist nichts von der Stange. Hier liegt eine individuell an das Gelände angepasste Konstruktion vor“, sagte Bürgermeister Axel Moick. Die Spielgeräte und deren Anordnungen sind bereits in die Jahre gekommen, sie sind 25 Jahre alt. Lang stellte die Einteilung von fünf Spielbereichen vor. Die zentralen Elemente sind der bestehende Hügel und ein fünfeckiger Turm mit wiederum fünf Anbindungen. Am Kindergartenzaun steht eine Doppelschaukel mit einem Hackschnitzelboden. Es grenzt raumbildend der große Rutschenhügel an, zu welchem Robinienstämme hochführen, vor der Sonne durch die Platanen geschützt. Auch ein spannender Aufstiegspfad wird zur Rutsche führen, erklärte der Baupädagoge.

Obstbäume bleiben bestehen

Ein Kletter-, Balance- und Hangelparcour wird zum überdachten Turmbau führen. Im Westen umfasst ein Baumpodest neben dem Sandspielplatz mit Sitzgelegenheit eine bestehende Platane. Die bestehenden Obstbäume im Süden bleiben bestehen. Auch für den Spaß von kleinen Kletterkünstlern ist mit Balancier-Stämmen, umfasst mit einem Spinnennetz, gesorgt.