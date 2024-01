Fischingen: Partnergemeinde spendet für Kita

Beste Ergebnisse erzielten Badminton-Sportler aus Fischingen. Fabienne Österle erzielte den zweiten Platz im Doppel beim Baden-Württemberg Turnier in Offenburg. Beim Turnier in Lörrach belegte sie den dritten Platz. Lynn Bühler belegte in Lörrach den ersten Platz. Bürgermeister Moick fasste zusammen: „Somit war das Siegerpodest in Lörrach zu zwei Dritteln von Fischingerinnen belegt“. Die jungen Sportlerinnen erhielten Urkunden und ein Geschenk. In Abwesenheit wurden Niklas Dalcher (dritter Platz beim Südbaden-Turnier in Neuenburg) und Jannis Dalcher (zweiter Platz beim BW-Turnier in Offenburg) geehrt.