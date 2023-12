Fischingen: Positive Auswirkungen erst 2026

Moick will mit Sparmaßnahmen gegensteuern und sagte: „Hier ist das Maßhalten im Ergebnishaushalt besonders wichtig.“ Allerdings sei eine volle „Abfederung“ nicht möglich. Blaschke riet zu Erhöhungen auf der Einnahmenseite, besonders auf Seite der Gewerbesteuer. Diese könne von planmäßig 90 000 Euro bis auf 130 000 Euro angehoben werden. So könne auch ohne zusätzliche Belastung des Bürgers was „reingeholt“ werden.

Haushaltswünsche

Größere Posten der Haushaltsliste sind die Sanierung des Rathauses in Höhe von rund 80 000 Euro, eine Personalkostenerhöhung in Höhe von rund 16 000 Euro und Arbeiten für die Läufelberghalle mit einem Ansatz von rund 60 000 Euro. Weitere Überlegungen von Gemeinderätin Anke Hollnagel betrafen die Idee, die Sanierung des Rathauses in eine haushaltsrelevante Investition umzuwandeln, wenn drei Gewerke betroffen seien.

Laut Blaschke wäre zu überlegen, ob diese Posten noch weiter zu verschieben sind. Aber der Kämmerer tröstete die Gemeinderäte und sagte: „Es trifft alle Gemeinden, Fischingen jedoch härter wegen des positiven Haushalts von 2022.“ Gemeinderat Zangenberg brachte es auf den Punkt: „Der Kreis will mehr Geld, verausgabt aber weniger Zuschüsse.“ Angeregt wurde von den Gemeinderäten weiterhin die Kürzung von freiwilligen Leistungen.

Beschluss im April

In der Investitionsplanung sind zudem Kosten für den Kindergarten mit einem Zuschuss von rund 207 000 Euro. Im Rahmen der Pendelbewegung der Umlagen würde sich ein schlechtes Haushaltsjahr 2024 erst 2026 positiv auswirken, die Gemeinderäte freuten sich darauf, sich dann „auch wieder mal was zu leisten“. Der offizielle Haushaltsbeschluss wird im April 2024 erfolgen.