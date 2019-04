Fischingen Rund um Spargel und Erdbeeren

Fischingen - Der Weingartenhof der Familie Denzer in Fischingen lädt am Mittwoch, 1. Mai, zum ersten „Erlebnistag rund um Spargel und Erdbeeren“ ein. „Wir wollen den Besuchern verdeutlichen, dass in der Raumschaft ein vielfältiges und qualitativ hochwertiges Angebot an frischen, saisonalen Lebensmitteln erzeugt und vermarktet wird“, sagt Susanne Denzer. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr wird es deshalb auf dem Weingartenhof nicht nur Einblick in die Spargelverarbeitung geben, sondern auch ein kulinarischen Angebot. Dabei arbeiten Denzers mit dem Seebodenhof der Familie Kaufmann in Efringen-Kirchen (Bauernhofeis), der „Markgräfler Winzer eG“ (Wein und Sekt) , dem Grenzach-Wyhlener Pasta-Spezialisten „Pasta Perbene“ und dem Binzener Bäcker „Bommels Backstübli“ zusammen. Aus Denzers Produktion gibt es Bauernbrot, Apfel-und Birnensaft sowie die Erdbeeren für Eis und Kuchen und den Spargel für die von „Pasta Perbene“ und „Bommels Backstübli“ hergestellten Spezialitäten.